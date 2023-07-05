ВСУ сдерживают наступление войск РФ в районе Авдеевки, враг активизировал ДРГ в приграничных с Украиной районах – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте в Украине произошло 40 боевых столкновений Сил обороны с российскими оккупационными войсками – преимущественно на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В частности, в районе города Авдеевка Донецкой области защитники государства продолжают сдерживать наступление российских войск.

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Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 5 июля. В то же время, на юге страны противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск.

Российские обстрелы и ситуация на фронте

За прошедшие сутки противник нанес ракетный удар по городу Первомайский и поселку Белый Колодец Харьковской области. Кроме того, зафиксировано 47 авиационных ударов и совершено 59 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак пострадали мирные люди, повреждения получили жилые дома, хозяйственные и административные здания, а также частный автомобильный транспорт.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие, активизировал диверсионно-разведывательную деятельность в приграничных с Украиной районах. За прошедшие сутки произвел минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов. Это, в частности, Горск, Карповичи, Михальчина Слобода, Чайкино Черниговской области; Середина-Буда, Волковка, Мирополье, Рясное Сумской области и Одноробовка, Уды, Волчанск, Охримовка, Землянки Харьковской области.

На Купянском направлении противник пытался наступать в районе южнее Новоселовского Луганской области. Наши воины стойко держат оборону – отразили все атаки врага. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Отрадное, Новомлынск, Двуречная, Западное, Купянск, Масютовка и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток, при поддержке авиации, противник предпринимал попытки вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районах западнее Нововодяного и южнее Дибровы Луганской области, успеха не имел. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Берестовое, Веселое и Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отбили атаки противника в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка и Богдановка Донецкой области. Вместе с тем, наши воины продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Марково, Богдановка, Хромово, Ивановское, Часов Яр, Клещиевка, Александро-Шультино и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Авдеевка Донецкой области. В то же время противник совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали Очеретино, Бердичи, Степное, Авдеевка, Тоненькое и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении, под вражеским огнем артиллерии, наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Георгиевка, Острое, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Угледара Донецкой области. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Макаровка и Зеленое Поле Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Нанес авиационный удар в районе Ровнополья Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в том числе Левадное, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Белогорье Запорожской области; Змиевка, Львов, Токаревка, Антоновка, Громадное, Станислав Херсонской области и город Херсон. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение из артиллерии по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Потери России на войне за сутки

В то же время вражеская армия настойчиво продолжает нести тяжелые потери на фронте. Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, 3 – по зенитно-ракетным комплексам и 1 – по пункту управления врага. Кроме того, нашими защитниками были уничтожены 5 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 4 боеприпаса, 18 артиллерийских средств на огневых позициях, 3 средства противовоздушной обороны и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Кроме того, по данным Генштаба, во временно оккупированных Скадовске и Геническе Херсонской области отмечено увеличение количества случаев заболеваний острыми кишечными инфекциями. По характеру протекания болезнь имеет признаки холеры. Оккупационные так называемые власти не признают увеличения количества заболеваемости, пытаются скрыть ухудшение санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе, начали скрытую вакцинацию от холеры представителей так называемых администраций и их ближайшего окружения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Минобороны Украины сообщили, что оккупанты до сих пор не подстрелили ни одного из HIMARS, предоставленных Украине США, хотя в РФ регулярно "отчитываются" об уничтожении американских РСЗО. Для украинских воинов эти артиллерийские системы стали реальным оружием победы;

– накануне на временно оккупированной части Запорожской области российских оккупантов посетила очередная "бавовна". "Файер-шоу" Вооруженные силы Украины устроили уже второй день подряд.