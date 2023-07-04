ВСУ устроили оккупантам 'файер-шоу' на Запорожье, виднеется дым. Фото

На временно оккупированной части Запорожской области российских оккупантов посетила очередная "бавовна". "Файер-шоу" Вооруженные силы Украины устраивают уже второй день подряд.

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Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. "У оккупантов в Запорожье какое-то файер-шоу. Второй день подряд оккупанты что-то празднуют", – говорится в сообщении.

Уточняется, что сегодня взрывы прогремели в Акимовке и Васильевке.

Накануне было громко в Васильевке, Токмаке и Черниговском районе.

"Рашисты уже завели свою любимую лживую песню о том, что ВСУ обстреливает гражданских. Однако почему-то забыли указать, что именно российские военные прячутся за спинами мирных жителей и расставляют свое несуразное ПВО в жилых кварталах", – добавил Федоров.

Напомним, у оккупантов в районе поселка Семеновка под Мелитополем вечером 1 июля произошла новая "бавовна". Взрыв раздался на вражеской базе, которую они обустроили на захваченной ферме.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По словам Федорова, оккупанты в Мелитополе стали прямо в городе сжигать тела российских военных. Их мобильный крематорий работает фактически круглосуточно, они чувствуют жители нескольких районов города.

– По данным Генштаба ВСУ, еще один такой крематорий работает в Бердянском порту. С помощью кремации тел оккупанты пытаются скрыть свои потери.

– 30 июня в захваченном Бердянске прозвучала серия взрывов. Предварительно, там был поражен состав горюче-смазочных материалов оккупантов.