РФ за сутки потеряла еще 1380 солдат, 8 танков и 15 артсистем – Генштаб

Украинские воины накануне, 18 октября, отминусовали 1380 российских захватчиков. Также уничтожены восемь вражеских танков и 15 артсистем.

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В общей сложности россияне потеряли 187 единиц военной техники и вооружений. Обновленные данные по потерям врага опубликовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Вместе с "денацифицированными" накануне 1380 оккупантами общие боевые потери врага в живой силе с начала полномасштабного вторжения достигли 677 180 человек.

Активно продолжалась 18 октября и "демилитаризация" российской оккупационной армии: уничтожены и повреждены 187 единиц вражеской техники и вооружений.

Так, за сутки украинские воины уничтожили восемь российских танков (в общей сложности РФ потеряла их уже 9 035), 19 боевых бронированных машин (всего 18 072), 15 артиллерийских систем (19 548).

Ликвидированы также три крылатые ракеты (2623) и 78 БпЛА оперативно-тактического уровня (17230).

Кроме того, враг лишился 38 единиц автомобильной техники и автоцистерн (26 946) и 25 единиц специальной техники (3 473).

Неизменным по сравнению с предыдущей сводкой о потерях врага остается количество уничтоженных РСЗО (1 232), средств ПВО (978), самолетов (369), вертолетов (329), кораблей/катеров (28) и подводных лодок (1).

Напомним, ранее в сети появилось видео, зафиксировавшее, как спецназовцы ГУР захватили штурмом и зачистили от вражеской армии село в Купянском районе.

Также сообщалось, что в оккупированном Луганске на дороге взорвался военный автомобиль: в нем находился российский майор.