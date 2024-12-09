Силы обороны сбили обе авиаракеты и 18 дронов, которыми ночью атаковала Россия

Защитники неба Украины в ночь на 9 декабря отразили очередную атаку РФ, которую та совершила с применением авиаракет и ударных дронов. В общем над девятью регионами обезвредили обе ракеты и 18 БПЛА.

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Из-за падения сбитых дронов на Винниччине повреждена инфраструктура нескольких частных предприятий. Страна-агрессор начала эту атаку с 19:30 минувших суток, рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ.

Враг применил для ударов две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из воздушного пространства над Черным морем, а также 37 БПЛА Shahed и беспилотников других типов (районы пусков: Орел, Приморско-Ахтарск в РФ).

По состоянию на 08:00 понедельника подразделения зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных сил и Сил обороны сбили обе вражеские ракеты и 18 дронов в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Ривненской, Тернопольской и Одесской областях.

Еще 18 беспилотников локационно потеряны, один находился в воздухе, так что боевая работа продолжалась.

В Черкасской области, по данным ОВА, ночью было уничтожено шесть вражеских БПЛА – без последствий для инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 8 декабря защитники неба Украины сбили 28 из 74 российских дронов, остальные БПЛА были локационно потеряны. На Днепропетровщине из-за падения сбитого "Шахеда" возникли повреждения и пострадали люди.

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