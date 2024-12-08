Россия запустила по Украине 74 дрона: Силы обороны сбили 28 БПЛА, остальные локационно потеряны

Силы обороны Украины отразили дроновую атаку РФ на Украину 8 декабря, в течение ночи сбив 28 ударных БПЛА. Остальные из 74 вражеских средств воздушного нападения были локационно потеряны.

Видео дня

На Днепропетровщине есть повреждения и пострадавшие из-за падения сбитого "Шахеда". Детали атаки, которая длилась с 20:30 минувших суток, рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ.

Новость дополняется...

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!