РФ запустила разные виды дронов по Украине: уничтожено 8 БпЛА

Украинские военные продолжают уничтожать "птичек" страны-агрессора. В течение дня 6 июля Воздушные силы сбили 8 российских беспилотников только на юге Украины.

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Об этом сообщил представитель оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. В частности , были сбиты два ударных БПЛА "Ланцет".

"По состоянию на 20:00 6 июля ПСУ сбили шесть разведывательных: по два ZALA и Supercam. По одному "Мерлин-ВР" и "Орлан-10". А также были сбиты два ударных БПЛА "Ланцет", – говорится в сообщении.

Напомним, что за прошедшие сутки Силы обороны проредили ряды оккупантов на поле боя на 1260 человек. Так, общая численность потерь врага убитыми и ранеными за весь период полномасштабной войны в Украине достигла 549 840 захватчиков.

Напомним, украинские десантники 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВС Украины уничтожили российских оккупантов, пытавшихся прорвать оборону на Торецком направлении. Один танковый экипаж разбил спрятавшуюся в доме штурмовую группу ЧИК "Ветераны", мгновенно ликвидировав 10 захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Нацгвардии показали, как отразили вражеский штурм под Тернами. Защитники нанесли точные удары по российской технике, а затем с помощью сбросов с дронов отработали по пытавшимся сбежать оккупантам.

– Украинские разведчики за сутки 2-3 июля уничтожили более десятка единиц автомобильной и бронированной техники захватчиков. Вражескую технику удалось уничтожить с помощью FPV-дронов.

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