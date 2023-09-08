Родился в рубашке: в Кривом Роге парень дважды попадал под ракетные удары РФ, но выжил. Видео

Житель Кривого Рога рассказал, как дважды побывал в эпицентре российских ракетных атак. В первый раз он попал под обстрел 31 июля – тогда оказался под завалами и получил травмы. 8 сентября оккупанты вновь попали в район, где живет парень.

Видео дня

Видео его рассказа появилось в местных пабликах. По словам жителя Кривого Рога, 31 июля вражеская ракета прилетела в дом на улице Украинской, где жил тогда горожанин (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца новости).

"Был прилет по улице Украинской 31 числа, попали мне в дом, в мой подъезд, в мою квартиру. Но они попали между четвертым и пятым, а я жил на шестом (этаже. – Ред.). Я с отцом был дома, повезло, что успели выйти в коридор. Но, по воле судьбы, провалился и коридор. Папа остался стоять наверху, а я упал на четвертый и был под завалами. Мебель, бетонная плита, все остальное", – сказал парень.

После спасения ему пришлось лечиться от компрессии шейных позвонков, контузии и сотрясения головного мозга.

"Сегодня снова попали недалеко от меня. Слава Богу, не у меня. Мое мнение, что страна 404 должна просто исчезнуть с лица земли, потому что не дают жить и существовать мирным людям", – добавил житель Кривого Рога.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Утром 8 сентября в Кривом Роге на Днепропетровщине прогремел взрыв. Вражеская ракета прилетела в админздание полиции, также повреждены жилые дома, в частности многоэтажка. Известно об одном погибшем и по меньшей мере 44 раненых. По состоянию на обед спасательная операция завершена, спасатели разбирают завалы.

– Накануне в СБУ заявили о разоблачении в Кривом Роге вражеского информатора, который сливал агрессору направления полетов авиации ВСУ и последствия вражеских обстрелов.

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