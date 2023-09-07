СБУ разоблачила в Кривом Роге вражеского информатора, сливавшего РФ направления полетов авиации ВСУ. Фото

В Кривом Роге местный житель собирал информацию о перемещении Сил обороны и последствиях вражеских обстрелов на Днепропетровщине, а также фиксировал направления полетов боевых самолетов и вертолетов ВСУ. Всю полученную информацию мужчина "сливал" россиянам, за что теперь будет отвечать перед законом.

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Вражеского информатора уже разоблачила Служба безопасности Украины. Как отметили в Telegram СБУ, полученные данные он отправлял с помощью соцсети "Вконтакте" в виде фотографий с координатами.

Следствие установило, что злоумышленник начал собирать и распространять сведения о дислокации сил обороны после 24 февраля 2022 года. Из-за своей знакомой в Краснодаре, которая находится в поле зрения российских спецслужб, он передавал информацию оккупантам.

Также в СБУ добавили, что в доме изменника изъята запрещенная символика коммунистического режима. В настоящее время российскому информатору сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ);

– ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и националистического тоталитарных режимов).

Напомним, сотрудники СБУ в Хмельнитчине задержали агента ФСБ. Он устанавливал "GPS-маячок" на объекте "Укрзализныци" для последующего наведения российских ракет. За успешное выполнение "задания" житель Славуты надеялся получить деньги, теперь он может провести остальную жизнь в тюрьме.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– СБУ арестовала боевика российского "Оплота", который в составе армии РФ захватывал Херсон. Ему также сообщили о подозрении в государственной измене.

– На Сумщине поймали украинца, работавшего на ФСБ РФ. Он собирал информацию и производил фото- и видеофиксацию объектов Сил обороны Украины в приграничных районах области.