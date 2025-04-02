Родители потеряли единственного сына: в боях в Донецкой области погиб 27-летний работник издательства Юрий "Руссо" Ясинский. Фото
В боях против российских оккупантов погиб военнослужащий из Тернопольской области Юрий Ясинский с позывным "Руссо". Жизнь бойца оборвалась вблизи населенного пункта Алексеевка Волновахского района Донецкой области.
Защитнику было всего 27 лет. Об этом сообщает Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя.
Военный родился в Тернополе 01.05.1997 года, окончил Тернопольскую ООШ № 18, учился в Техническом колледже ТНТУ, а затем в национальном техническом университете имени Пулюя на факультете инженерии машин, сооружений и технологий.
В июне 2024 года он был мобилизован в ряды ВСУ и стал оператором БПЛА. До войны Юрий работал в издательстве "Учебники и пособия".
"Юрий Ясинский покинул этот мир очень рано, оставив невыразимую боль родителям, потерявшим единственного сына. Он погиб в бою, но навеки жив в наших сердцах и в нашей памяти", – говорится в сообщении.
Напомним, в Сватовском районе Луганской области 16 марта, выполняя боевое задание, героически погиб украинский защитник Виталий Шокот из Бердичева Житомирской области.
Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину погиб воин Андрей Луцик – выпускник и работник Западноукраинского национального университета в городе Тернополь. Он служил в Десантно-штурмовых войсках ВСУ.
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