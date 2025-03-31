До последнего сражался за свободу Родины: на фронте погиб старший сержант Виталий Шокот из Бердичева. Фото

В Сватовском районе Луганской области 16 марта, выполняя боевое задание, героически погиб украинский защитник Виталий Шокот. Воину было 55 лет.

Видео дня

Он жил в Бердичеве Житомирской области. Пресс-служба горсовета на официальном сайте подтвердила трагическую новость.

Старший сержант Виталий Шокот родился 9 марта 1970 года. "Воин до последнего сражался за свободу Родины, сохранял верность украинскому народу, мужественным сыном которого останется навсегда", – сказано в сообщении пресс-службы.

Уроженец города Бердичев окончил местную школу №9, после чего продолжил образование в профтехучилище №4. Там получил специальность слесаря-инструментальщика.

"Родные убеждены, что свои золотые руки Виталий Шокот унаследовал от отца. Одно время Виталий работал по специальности на заводе "Прогресс", а последним местом его работы стало местное предприятие пищевой отрасли.

12 марта 2022 года был призван Бердичевским РТЦК и СП на военную службу", – рассказали в горсовете.

Украинец был стрелком и помощником гранатометчика в 107-й отдельной бригаде территориальной обороны ВСУ.

Церемония прощания назначена на 1 апреля. В 10:00 начнется заупокойное богослужение в Храме преображения Господня в Бердичеве (ул. Красная, 28а).

В 11:00 с Героем будут прощаться в гарнизонном Доме офицеров (ул. Е. Старикова, 17).

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее Львовщина попрощалась с воином Юрием Ляховичем из села Верхняя Яблонька Самборского района. Мужчина служил солдатом-механиком ремонтного отделения автомобильной техники во 2-й ремонтной роте ремонтно-восстановительного батальона в/ч А4447.

– 19 марта в Сумской области во время выполнения боевого задания погиб капитан Государственной пограничной службы Украины Сергей Сапсай. Герою было 38 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!