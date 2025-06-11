Родственники жертв командиров уже не заикаются о "справедливой войне": в армии России ввели ряд "ноу-хау"

Ситуация в армии России накаляется с каждым днем. Отправка на фронт не просто раненых, недолеченных солдат, но даже инвалидов без пальцев, руки и даже ноги – уже становится обычной практикой, а в качестве мотивации и вовсе используют дуло автомата. Теперь же родственники оккупантов бьют тревогу, пытаясь спасти "кровиночек".

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Подробнее об этом – в материале OBOZ.UA.

Иди воюй!

С каждым днем появляется все больше свидетельств о том, что в оккупационных войсках заставляют воевать тех, кто был искалечен во время участия в боевых действиях или же имеет инвалидность. Казалось бы – нонсенс. Но командованию на это плевать.

Один из последних примеров – как воронежца без пальцев на одной руке отправили на передовую. Ему обещали службу в тылу, но конечно же обманули. Он уже был ранен и вот теперь снова едет на фронт: без пальцев, без лечения, но с автоматом в руках.

Большие потери армии России в войне с Украиной, а также отказ (пока что) от массовой мобилизации в РФ и привели к такому результату.

По словам офицера Вооруженных сил Украины, задействование в боях оккупантов с инвалидностью сейчас встречается все чаще.

"Да, раненых, на костылях мы наблюдаем давно, но сейчас российские командиры гонят на штурмы солдат, например, без руки. В принципе они выполняют функцию пушечного мяса – иного не дано", - убежден украинский защитник.

Отказ – расстрел

С мотивацией в российских оккупационных войсках тоже становится все хуже. Ее нет даже у тех, кто добровольно заключил контракт в надежде "хорошо заработать". А вот о том, что можно погибнуть в чужой стране, многие россияне почему-то не задумываются. И только оказавшись на фронте, погружаются в страшную реальность.

Использование заградотрядов в армии России – уже старая практика. С самого начала полномасштабного вторжения эту роль выполняли "кадыровцы", затем к ним присоединились "вагнеровцы". Сейчас же "неразумных" солдат, которые не хотят воевать, российские командиры "взбадривают" казнью.

В одном из радиоперехватов, полученном украинской военной разведкой, слышен характерный подход командования оккупационной армии к мотивированию своих бойцов.

"Ты тупая тварь, бл..дь, двигайся, с..ка, за ним, бл..дь, строго, если, с..ка, он из-за тебя пострадает, нах..й, я тебя к..нчу, убл..док еб..ный, бл..дь", ― говорит "офицер" армии страны-агрессора.

Причем старший начальник без колебаний позволяет казнить собственного бойца, если удар прикладом по голове не подействует: "Дай ему нах..и примером по еб..лу, если он, с..ка, будет голову еб..ть, я тебя разрешаю применить, бл..ть, другую сторону, бл..дь, твоей игрушки нах..й".

Так что единственный шанс сохранить жизнь – сдаться в плен представителям Сил обороны Украины.

"Груз 200" дорого обходится

Еще одно "ноу-хау" российских оккупантов – не отдавать тела погибших солдат РОВ не только на территории Украины, но и… России. Таким образом российские власти неплохо экономят на выплатах.

Один из ярких примеров – эпопея матери красноярского "мобика". Ей сообщили, что сын скончался в госпитале в Курске и пообещали доставить тело через неделю. Но затем, по ее словам, "начался ад": в Курске говорили, что отправили в Ростов, в Ростове — что "ничего не поступало", а в Красноярске — "ничего не знаем". В какой-то момент женщине и вовсе заявили: что если тело не найдут, то… объявят без вести пропавшим.

После грандиозного скандала и обращений в различные инстанции ей все же отдали тело сына. Но это скорее исключение из правил. А прозрение части россиян обходится им очень высокой ценой.