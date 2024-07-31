Романенко оценил, могут ли оккупанты устроить удары по Украине на День Независимости

Ожидать российских ракетных ударов по Украине на День Независимости нужно, даже несмотря на то, что идет война и никаких массовых празднований на этот день не планируется. В последнее время можно заметить, что даже при массированных авиаударах оккупанты мало используют именно ракетную баллистику. Очевидно, что захватчики ее накапливают для очередного удара – и это, возможно, будет День Независимости Украины.

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Об этом в эфире OBOZ.UA рассказал эксперт в области вооружения, кандидат исторических наук Валерий Романенко. Он подчеркнул, что сейчас в общей сложности у россиян есть более тысячи ракет разного типа, которые они теоретически могут запустить по Украине.

"Россияне могут накапливать оружие именно для того, чтобы сорвать нам празднование. Хотя и понятно, что во время войны никаких массовых празднований не будет, но такие провокационные удары по нашим городам, конечно, следует ожидать. Сейчас у РФ где-то более 1200 ракет – это огромные запасы", – отметил эксперт.

Правда, все сразу ракеты россияне не выпустят, потому что "боятся НАТО и хотят иметь соответствующий боезапас" против блока, заметил Романенко. Но половину они могут использовать, "и это достаточно серьезная угроза", считает он.

Такие удары оккупантов не имеют никакого военного смысла. Если Украина бьет по НПЗ в РФ, это понятно – это удары по уязвимым местам военной машины врага. Однако сознательный обстрел мирного населения для россиян имеет чисто политический смысл.

"Это однозначно политическая акция. Например, удар россиян по "Охмадиту" накануне саммита ООН. Какую цель они преследовали, трудно сказать, но что они хотели этим показать, очевидно. Обычно россияне стараются показать, что они ни во что не ставят современных западных политиков и не обращают на них никакого внимания", – подчеркнул эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко также считает, что с помощью последних атак агрессор мог готовиться к предстоящему обстрелу Украины с применением ракет.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский отметил, что украинцы могут полностью обезопасить свое небо от ударов Российской Федерации, если будут иметь для этого достаточное обеспечение. Нам нужна помощь от стран-партнеров.

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