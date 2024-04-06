Роспропаганда распространила фейк о Житомирском областном ТЦК: женщине якобы отказали в выплате за погибшего воина

Российские пропагандисты распространяют в сети очередной фейк, направленный на дискредитацию территориальных центров комплектования, украинской армии и государства в целом. При этом новый фейк сделан настолько бестолково, что вызывает вопросы уже после первого ознакомления с ним.

Однако для достижения своих целей Россия выбрала максимально чувствительную тему: пропагандисты спекулируют на погибших украинских воинах. Новый фейк разоблачили в Житомирском областном ТЦК и СП, фигурирующем в пропагандистских сообщениях.

Так, российские пропагандисты в сети начали распространять видео, записанное якобы вдовой погибшего воина. "Вдова" на кадрах демонстрирует "ответ от Житомирского ТЦК" об отказе ей в выплате материальной компенсации из-за гибели мужа. Указана в "ответе ТЦК" и причина отказа: у государства якобы нет на такие выплаты средств.

В Житомирском ТЦК на обнародованное видео отреагировали. Там опровергли, что к ним обращалась женщина с таким именем и фамилией.

"Такое лицо не обращалось в Житомирский ТЦК и СП за оформлением выплат. Документ на видео не соответствует стандартам делопроизводства ВСУ", – отметил заместитель начальника сектора социальных выплат Житомирского ТЦК и СП Александр Негерей.

Чиновник также напомнил, что территориальные центры комплектования не имеют отношения ни к назначению единовременного денежного пособия, ни к определению его размера, ведь ТЦК не является распорядителем бюджетных средств.

На то, что распространяемое российскими пропагандистами видео может быть фейком, намекает также выразительное звонкое "ґ" вместо глухого "г" в произношении женщины на видео: оно характерно для русскоязычных, пытающихся говорить по-украински.

Во-вторых, набирая "ответ Житомирского ТЦК", авторы "документа" так измучились, что в конце написали фамилию начальника ТЦК на русском: Мартыщенко.

При этом номер телефона, указанный в "документе" как личный номер заявительницы указан на сайте одного из житомирских салонов красоты.

А проживает "вдова", судя по адресу в "документе", в одном здании со службой доставки, обществом глухих и ломбардом.

"Просим обратить внимание, что роспропаганда постоянно спекулирует на болезненных темах украинцев, пытаясь сыграть на эмоциях! Главная цель врага – дискредитировать работу ТЦК, используя фейковые видео, которые распространяются в соцсетях. Все это направлено на срыв мобилизации", – отметили в Житомирском областном ТЦК и СП.

Напомним, ранее россияне массово распространяли фейковое заявление главы Офиса президента Украины Андрея Ермака о том, что якобы военное положение в Украине сохранят после завершения войны. Сделано это, мол, будет для того, чтобы не дать украинцам уехать из разрушенной страны.

Также в России придумали, что Польша отправит воевать в Украину 20 тысяч заключенных. Польский аналог российских отрядов "Шторм-Z" будет якобы захватывать украинский Львов, о претензиях на который Польши грезят российские пропагандисты и чиновники по меньшей мере с начала полномасштабной агрессии РФ.