Военное положение в Украине сохранят после завершения войны? В сети запустили новый фейк

В сети стремительно начало распространяться сообщение, что после окончания войны военное положение не будет отменено еще несколько лет. Это якобы нужно для того, чтобы были основания не выпускать украинцев за границу, чтобы они работали над послевоенным восстановлением страны.

Такое заявление якобы сделал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию Politico, "новость" активно подхватили анонимные Telegram-каналы и некоторые украинские блогеры. Однако на самом деле такое заявление Ермак не делал, фейк опровергли Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности и советница главы ОПУ Дарья Заривная.

В ЦСКиИБ распространенный тезис о "сохранении военного положения после завершения войны" назвали "бессмысленным фейком".

"Ложь: Украина не будет открывать границы даже после завершения войны, а военное положение продолжит действовать. Такое заявление якобы сделал глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью изданию Politico. Ее распространили анонимные Телеграмм-каналы и некоторые украинские блогеры в соцсетях. Правда: на сайте Politico нет подобных заявлений от главы Офиса президента", – говорится в сообщении.

Между тем, советница Ермака подчеркнула, что подобных комментариев руководитель ОПУ не давал не только Politico, но и любому другому изданию.

"В соцсетях распространяют фейк с якобы цитатой руководителя Офиса Андрея Ермака изданию Politico, которая от начала и до конца выдумана. Никаких таких комментариев Андрей Ермак не давал. Всегда проверяйте информацию!" – призвала Заривная, проиллюстрировав сообщение скриншотом сообщения с фейковой "цитатой" из Telegram-канала одного из украинских журналистов.

Спустя десять минут сам журналист признал, что распространил непроверенную информацию.

"Ряд крупных украинских телеграмм-каналов забросили этот тезис, я тоже подхватил, но пошел на Politico и Politico Европа и нигде не нашел", – попытался оправдаться он.

Напомним, ранее российские источники начали распространять "сенсационную новость" о том, что Польша якобы отправит воевать в Украину 20 тысяч заключенных. Зэки-новобранцы в фантазиях российских пропагандистов пойдут прямо на Львов, чтобы вернуть "исконно польский город".

В Центре стратегических коммуникаций и безопасности российский фейк опровергли. И напомнили, что историческим ревизионизмом свои захватнические агрессивные действия привыкли оправдывать только в России. Между тем никто из польских политиков ни словом не обмолвился о каких-либо территориальных претензиях к Украине со стороны Польши.