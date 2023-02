России не хватает резервов для большого наступления на Луганщине, у окrупантов возникли проблемы – ISW

Страна-агрессор Россия приступила к основной фазе наступательных операций в Луганской области Украины, но ей не хватает свободных резервов, чтобы резко увеличить масштабы или интенсивность атак этой зимой. Командиры оккупационными войсками переформировали полки за счет "мобиков", использовав новобранцев в качестве замены кадровым военным и вместо создания специальных формирований.

Видео дня

Параллельно ВС РФ продолжают сталкиваться с проблемами при воссоздании боевых частей, особенно танковых: их потери в этой технике были настолько огромными, что эквивалентно примерно 16 танковым полкам. О таких нюансах вероятного нового наступления врага говорится в сводке американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Аналитики указывают, что российские обычные сухопутные войска, как правило, развертываются и ведут боевые действия в составе обычных доктринальных формирований и частей, а не батальонных тактических групп или других специальных структур. Отсутствие у оккупантов нескольких критически важных танковых частей свидетельствует о том, что они продолжают бороться за замену техники, особенно танков, утраченной в ходе предыдущих неудачных наступательных операций.

"И хотя российские силы почти наверняка все еще имеют в резерве несколько переформированных механизированных частей, но ввод этих ограниченных резервов на передовую в Луганской области вряд ли радикально изменит ход продолжающегося наступления. Российское наступление, скорее всего, будет продолжаться в течение некоторого времени и может временно набирать обороты по мере задействования последних резервов – если они будут – но, скорее всего, оно достигнет своей кульминации, не достигнув своих целей и значительных успехов в оперативном отношении", – считают в ISW.

По данным Института, нынешняя схема действий оккупантов в Луганской области указывает на то, что они в этом районе развертываются в виде доктринальных частей и соединений от уровня военного округа до уровня, по крайней мере, бригады/полка, а также, вероятно, до батальона. Те захватчики, что действуют на линии фронта в области и вблизи нее, почти полностью выведены из Западного военного округа (ЗВО) с небольшим подкреплением из других группировок войск.

Такая диспозиция свидетельствует о том, что российское военное командование вернулось к традиционной структуре управления войсками, при которой все подразделения в дискретном географическом районе относятся к зоне ответственности единого военного округа. Каждая из двух полных дивизий (144-я и 3-я мотострелковые дивизии ВС РФ) развернула свои маневренные полки в линию, что позволило командирам действовать так, как дивизии предназначены для этого. Как пояснили в ISW, эти полки были переформированы за счет мобилизованного личного состава, что указывает на то, что российское командование использует мобилизованных солдат в качестве замены в доктринальных структурах вместо создания специальных формирований.

Аналитики отметили: если на протяжении всей этой войны российские войска развертывались в различных нестандартных структурах, начиная с батальонной тактической группы, включая добровольческие полки, подразделения БАРС и боевиков "Л/ДНР", и не говоря уже о ЧВК "Вагнер" из осужденных, то ныне командование оккупантами возвращается к доктринальным структурам. По словам военных экспертов, это представляет собой изменение структуры российских сил и плана ведение боевых действий.

Известно, что ныне минобороны РФ проводит ряд реформ, направленных на формализацию и профессионализацию вооруженных сил и подготовку к затяжной войне против Украины в качестве обычной армии. Поэтому, считают они, нынешняя расстановка оккупационных сил вдоль линии фронта в Луганской области, вероятно, отражает продолжающийся сдвиг в российских военных процедурах в сторону военного формирования именно от минобороны РФ.

Но на фоне всех усилий страны-агрессора, ее войска получают меньше пользы от этого возвращения к норме военных действий, чем они могли бы надеяться, из-за сильно ухудшенного состояния их сил. Аналитики подчеркивают, что они не уделили времени для обучения своих мобилизованных резервистов стандартам, достаточным для поддержки крупномасштабной наступательной механизированной маневренной войны. Кроме того, по словам экспертов, оккупантам явно не хватает оборудования, необходимого для экипировки воссозданных подразделений.

По данным ISW, сегодня российские военные направили подавляющее большинство обычных подразделений Западного военного округа (ЗВО) в свои решительные наступательные действия на Луганщине, оставив относительно небольшое количество элементов либо в резерве, либо незамеченными. Дополнительно в регион отправили и некоторые подразделения Центрального военного округа (ЦВО) и боевиков "Л/ДНР".

Однако, подчеркивают эксперты, отсутствие нескольких элитных и видных элементов войск на линии фронта в Луганской области и в других местах на фронте свидетельствует о том, что российские вооруженные силы продолжают сталкиваться с проблемами при воссоздании боевых частей, особенно танковых. К тому же потери российских танков в этой войне были огромными, что эквивалентно примерно 16 танковым полкам и, вероятно, препятствует способности России быстро восстанавливать свои танковые части.

"Схема развертывания российских войск в других частях фронта убедительно свидетельствует о том, что большинство доступных маневренных элементов других военных округов и воздушно-десантных войск уже задействованы и, таким образом, не представляют собой большого резерва, который Москва могла бы внезапно бросить в бой на Луганщине или где-то еще", – отмечают в ISW.

Хотя аналитики не исключают, что в этом регионе вполне может быть больше российских группировок, чем наблюдалось в последнее время.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фоне новостей о вероятном новом наступлении оккупантов глава Авдеевской ВГА Виталий Барабаш заявил, что враг существенно увеличил количество своих группировок на Донбассе. По его словам, РФ сосредоточила 190 батальонов войск в Донецкой области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!