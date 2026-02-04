Российская армия имеет 'политический заказ': Селезнев объяснил, что происходит на фронте

Темпы продвижения российских войск в январе сократились почти вдвое, однако интенсивность боевых действий на фронте остается высокой. Это объясняется совокупностью факторов – от сложных погодных условий до боев в плотной городской застройке.

В то же время политическое руководство РФ требует от армии не снижать давление на Силы обороны Украины. Об этом в интервью OBOZ.UA заявил военный эксперт Владислав Селезнев.

Российские войска сейчас фактически уперлись в населенные пункты на востоке Украины. Бои идут в пригородах Часового Яра, в Покровске и Мирнограде, а также вблизи Константиновки и Волчанска. Продвижение в условиях городской застройки является одним из самых сложных видов боевых действий, что непосредственно влияет на результативность наступления.

Эксперт отмечает, что, несмотря на сохранение высокой интенсивности штурмов, территориальные достижения российской армии остаются ограниченными. Это контрастирует с предыдущими периодами, когда меньшее количество атак могло давать более быстрый результат.

Отдельным фактором, по словам Селезнева, остается погода. Сложные метеоусловия затрудняют передвижение пехоты, а также ограничивают применение беспилотников, в частности со стороны операторов БпЛА. Все это замедляет темпы продвижения, даже при сохранении активных боевых действий.

В то же время российская армия, по оценке эксперта, действует в соответствии с "политическим заказом" руководства РФ – не уменьшать давление на украинскую оборону. Для этого противник постоянно ищет слабые места на фронте и перебрасывает туда дополнительные силы и технику.

Селезнев обращает внимание, что на Славянском направлении при относительно небольшом количестве штурмов российские войска смогли достичь более заметных территориальных продвижений.

В то же время в районе Волчанска украинские силы потеряли ряд позиций, что, по словам эксперта, стало следствием сочетания системного давления со стороны врага и отдельных управленческих просчетов на этом участке фронта.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Российские войска активизировали попытки захвата Лимана с целью прорыва фланга украинской обороны на Краматорском направлении. Враг рассматривает этот город как ключевую точку для дальнейшего наступления на Краматорск и Славянск.

