Россия атаковала Украину баллистикой и 60-ю дронами: обезврежены 38 БпЛА

В ночь на 20 октября Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 63 средства воздушного нападения, в том числе и– "Шахеды". Силы ПВО обезвредили 38 целей.

Зафиксированы попадания в ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

В ночь на 20 октября российские войска атаковали Украину тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 с временно оккупированного Крыма и 60-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений российских городов Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск, а также с мыса Чауда на Крымском полуострове.

Запускать средства воздушного нападения враг начал с 19:00 19 октября.

Среди вражеских дронов в украинском небе этой ночью было около 40 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 38 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 3 баллистических ракет и 20 ударных БпЛА на 12 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – призвали украинцев в Воздушных силах.

Что известно о последствиях российского террора

Над Днепропетровской областью ночью силы ПВО сбили по меньшей мере пять дронов. Есть и попадания.

"Ночью враг попал беспилотниками по Межевской и Покровской громадах Синельниковского района. Возник пожар в пятиэтажке. Загорелись также магазины. Поврежден дом культуры", – рассказал утром глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко.

Он добавил, что Никополь и Покровскую громаду оккупанты атаковали FPV-дроном и артиллерией. В результате вражеских ударов повреждены 4 частных дома, 6 хозяйственных построек, линия электропередач .

Погибших и пострадавших нет.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что из-за обстрела оккупантами Черниговщины около 30 тысяч человек остались без света.

Также накануне Россия массированно атаковала шахту на Днепропетровщине. В момент вражеских ударов под землей находились 192 работника.

Кроме того, россияне ударили по жилым домам на Днепропетровщине, пострадали люди.

