Российские войска атаковали Украину дронами: защитники обезвредили 279 вражеских БпЛА из 287

В ночь на 17 мая Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 287 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 279 целей.

Видео дня

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

В ночь на 17 мая россияне направили на украинские города и села 287 БпЛА – ударных, типа "Шахед" (в том числе и реактивных), "Гербера", "Италмас", а также дронов-имитаторов типа "Пародия" с направлений Курска, Орла, Брянска, Миллерово, Шахтерска и Приморско-Ахтарска.

Из оккупированного Крыма, где этой ночью взрывы раздавались почти на всей территории полуострова, россияне сейчас дронов не запускали.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 279 вражеских БПЛА различных типов на севере, юге и на востоке страны.

Зафиксировано попадание 8 ударных БПЛА на 7 локациях, а также падение обломков на 7 локациях.

"В воздушном пространстве новые группы вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – предостерегли в Воздушных силах.

Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью Россия атаковала Днепр десятками "Шахедов". В облцентре была слышна серия взрывов, после которых вспыхнули пожары. Известно, что по меньшей мере три человека пострадали.

А накануне днем оккупанты ударили по центру Херсона. В результате атаки погиб мужчина.

Двух людей с тяжелыми ранениями госпитализировали. К утру воскресенья стало известно, что раненая девушка умерла в больнице.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!