Россия нанесла удар по Украине с помощью баллистических ракет и более сотни дронов: в нескольких областях — пожары и разрушения, есть жертвы. Фото, видео и все подробности

В ночь на 21 июня Россия совершила новую воздушную атаку на Украину: противник применил 109 средств воздушного нападения, в том числе четыре ракеты – два "Кинжала" и столько же баллистических "Искандеров". Силы ПВО сбили 96 беспилотников.

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Зафиксированы попадания в ряде областей, фиксировались разрушения и пожары, есть пострадавшие и погибшие. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооружённых сил Украины.

Ход атаки войск РФ

В ночь на 21 июня (с 18:00 20 июня) противник нанес удар двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400 из Воронежской области РФ, двумя аэробаллистическими ракетами "Кинжал" из воздушного пространства Рязанской области РФ и 105 БПЛА — ударными "Шахедами" (в частности, реактивными), "Герберами", "Италмасами", баражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия" — с направлений российских Орла, Курска, Брянска, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также Качи и Чауды во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 96 вражеских БПЛА различных типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксированы попадания баллистических ракет и 6 ударных БПЛА на 6 локациях, атакже падение обломков на 5 локациях.

"Информация о двух аэробаллистических ракетах уточняется. Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!" — отметили в ВС.

Последствия российских ударов

Одесская область

Начальник Одесской областной государственной администрации Олег Кипер утром сообщил, что враг продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру юга Одесской области.

"В Измаильском районе в результате атаки поврежден жилой сектор. В результате попадания загорелись частный жилой дом и хозяйственная постройка. Пожар оперативно ликвидировали спасатели. К счастью, никто не пострадал", – сообщил чиновник.

Кировоградская область

Ночью под атаку россиян попал один из объектов инфраструктуры в Кропивницком.

"В результате удара возник пожар. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших"", – сообщили утром в ГСЧС.

Полтавская область

Накануне враг атаковал Полтавский район. Как сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич, зафиксированы попадания по территории двух предприятий. Повреждены здания предприятий, автомобили и прилегающие жилые дома.

"Число пострадавших возросло до 13 человек, из них 6 детей. К сожалению, под завалами нашли тело человека. Еще один человек скончался в больнице. Искренние соболезнования родным и близким", – отметил чиновник.

В ГСЧС позже уточнили, что число пострадавших возросло до 14 человек.

В результате атак на предприятия возникли пожары в нескольких местах.

"Спасатели оперативно ликвидировали возгорания, не допустив распространения огня и минимизировав последствия вражеских ударов. Всего к ликвидации последствий событий было привлечено более 100 спасателей и 27 единиц техники ГСЧС", –отмечается в сообщении.

Дякивнич добавил, что в результате атаки произошло аварийное отключение электроснабжения. Энергетики работают над восстановлением подачи электроэнергии.

Днепропетровская область

В Днепропетровской области за последние сутки в результате вражеских обстрелов погиб по меньшей мере один человек, девять получили ранения.

Россияне более 20 раз атаковали три района области с помощью беспилотников, артиллерии и авиабомб, сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

В Никопольском районе пострадали Никополь, Мировская, Покровская, Червоногригоровская и Марганецкая громады. Повреждены многоквартирный и частные дома, автомобиль. Погибла 70-летняя женщина.

В Синельниковском районе под ударом оказались Шахтерская, Васильковская и Покровская громады. Повреждены лицей, гимназия, более 10 частных домов, автомобили. Ранения получили девять человек.

В Криворожье противник нанёс удар по Грушевской громаде. Повреждены частный дом и хозяйственная постройка.

Сумская область

С ночи россияне не прекращают дроновые атаки на Сумскую область, в частности на областной центр

Утром враг, по предварительным данным, обстрелял из артиллерии территорию Сумской громады. Имеется информация о прилетах по 6 адресам.

"За помощью к медикам уже обратились 6 жителей города. Госпитализирована 58-летняя женщина. Остальным оказали необходимую помощь без госпитализации. Повреждены как минимум 5 жилых домов. Все последствия атаки выясняются. Пострадавшим оказывается необходимая помощь", – отметил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Повреждения получили как частные домовладения, так и многоквартирные дома, а также автомобили, уточнил и .о. мэра Сум Артем Кобзар.

"Спасатели эвакуировали более 50 жителей из поврежденного дома, тушили пожары и обследовали территорию. Враг продолжает целенаправленно атаковать подразделения ГСЧС во время выполнения ими служебных обязанностей", — добавили в ГСЧС.

В частности, в Шосткинском районе вследствие повторного российского удара по месту тушения пожара загорелась пожарная автоцистерна. Спасатели не пострадали.

Харьковская область

Утром оккупанты также обстреляли Харьков. По сообщению мэра города Игоря Терехова, в Киевском районе областного центра вражеская "Молния"" попала в 12-этажное здание. Удар пришелся между двумя верхними этажами здания . По предварительным данным – пострадавших нет.

Запорожская область

За последние сутки россияне убили в Запорожье пятерых человек, ещё 13 мирных жителей получили ранения.

Под вражеским огнем находились 50 населенных пунктов области, по региону войска РФ нанесли 846 ударов:

34 авиаудара россияне нанесли по Запорожью, Новониколаевке, Заречному, Таврийскому, Зирнице, Новоалександровке, Любицкому, Мировке, Сторчевому, Ясной Поляне, Юрковке, Орехову, Новоселовке, Свободе, Долинке, Копанях, Червоной Кринице, Новопавловке, Преображенке, Новоукраинке.

россияне нанесли по Запорожью, Новониколаевке, Заречному, Таврийскому, Зирнице, Новоалександровке, Любицкому, Мировке, Сторчевому, Ясной Поляне, Юрковке, Орехову, Новоселовке, Свободе, Долинке, Копанях, Червоной Кринице, Новопавловке, Преображенке, Новоукраинке. 568 БПЛА различных модификаций (преимущественно FPV) атаковали Вольнянск, Балабино, Новониколаевку, Кушугум, Задорожное, Резедовку, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Малые Щербаки, Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Чаривное, Гуляйпольское, Воздвижевку, Варваровку, Доброполье, Прилуки, Староукраинку, Святопетровку, Цветково, Преображенку, Новоселовку, Рыбное, Горькое, Косовцево.

(преимущественно FPV) атаковали Вольнянск, Балабино, Новониколаевку, Кушугум, Задорожное, Резедовку, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Малые Щербаки, Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Чаривное, Гуляйпольское, Воздвижевку, Варваровку, Доброполье, Прилуки, Староукраинку, Святопетровку, Цветково, Преображенку, Новоселовку, Рыбное, Горькое, Косовцево. Зафиксировано 4 обстрела из РСЗО по Малой Токмачке, Чаривному, Рыбному.

по Малой Токмачке, Чаривному, Рыбному. 240 артиллерийских ударов пришлось на Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Малые Щербаки, Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Чаривное, Доброполье, Прилуки, Рыбное, Гуляйпольское, Староукраинку.

Поступило 113 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне вечером враг нанес ракетный удар по Полтаве. Пострадали 11 человек, четверо из них — дети.

Также россияне более 40 раз атаковали Днепропетровскую область. В результате атак загорелись поле с пшеницей и административное здание. Известно о девяти пострадавших.

Российские захватчики наносили удары также по Киевской области. В Бориспольском районе в результате вражеской атаки произошел пожар в складских помещениях. 40-летний мужчинасотравлением продуктами горения госпитализирован в местную больницу. А в Вышгородском районе под удар попал легковой автомобиль, ранения получили трое гражданских.

Кроме того, армия РФ коварно нанесла удар по Запорожью и ГЭС. Погибли пять человек, есть также пострадавшие.

А в результате удара оккупантов ракетой "Молния" по селу в Николаевской области была повреждена пекарня, ранены двое мужчин.

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