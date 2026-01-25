Россия атаковала Украину баллистикой и более чем сотней дронов: силы ПВО обезвредили 87 БпЛА

В ночь на 25 января Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 104 средства воздушного нападения: две баллистические ракеты и 102 беспилотника разных типов. Силы ПВО обезвредили 87 дронов.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

Новую серию ночных воздушных ударов по Украине враг начал около 18:30 24 января.

Вечером, ночью и утром россияне атаковали украинские города и села двумя баллистическими ракетами Искандер-М/зенитными управляемыми ракетами С-300, которые были запущены из российской Брянской области.

Также враг задействовал для ударов 102 ударных беспилотника Shahed, Гербера и беспилотники других типов с направлений российских Курска, Орла, Брянска, Шаталово, а также из временно оккупированного Донецка.

Около 70 из запущенных дронов – "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 87 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге, центре и востоке страны.

Зафиксировано попадание 15 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации. Информация о 2 вражеских ракетах уточняется.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – заявили в Воздушных силах.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что россияне нанесли удар дроном по Харьковщине. Погибли три человека. В частности, 68-летняя женщина умерла в больнице после того, как врачи около суток боролись за ее жизнь.

Также сообщалось, что оккупанты коварно ударили по Славянску. В результате атаки пострадали девушки-подростки.

