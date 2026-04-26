Российские войска устроили новую атаку: силы ПВО обезвредили 124 из 144 вражеских дронов

В ночь на 26 апреля Россия устроила новую воздушную атаку на Украину.

Видео дня

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

В ночь на 26 апреля (с 18:00 25 апреля) противник атаковал 144 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Курск, Брянск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), временно оккупированный Донецк.

Во время атаки оккупанты использовали около 100 "Шахедов", часть из них – реактивные.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 124 вражеских БПЛА различных типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

Последствия российских ударов

На Днепропетровщине под дроновыми и артиллерийскими ударами врага находились населенные пункты в четырех районах.

На Никопольщине оккупанты попали по Никополю, Марганецкой, Червоногригорьевской и Покровской громадах. В результате утреннего обстрела в Марганце погиб человек. Известно также о пожарах и повреждениях в районе частных домов, инфраструктуры и авто.

В Синельниковском районе россияне ударили по Петропавловской и Дубовиковской громадах. Загорелся магазин. Повреждены три частных дома и две машины. Пострадали четыре человека.

Пожары в результате вражеских ударов вспыхнули также в Кривом Роге и Лозоватской громаде: сообщается о повреждении инфраструктуры.

А в Днепре только к утру смогли потушить пожар, вспыхнувший накануне вечером после удара войск РФ по объекту инфраструктуры.

Атаковали россияне "Шахедами" также Чернигов. В облцентре один из дронов взорвался вблизи многоэтажки. Вспыхнули пожары в домах горожан, повреждены рынок и церковь.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия ударила по приграничью Сумщины. Под атакой вражеского дрона 25 апреля оказалась Белопольская община, там погибли двое гражданских.

Также РФ накануне нанесла комбинированный удар по Днепру. В одном из поврежденных домов обвалился подъезд, погибли восемь человек, ранены 49 человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!