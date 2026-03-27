Россия ночью атаковала Украину дронами: обезврежено 93 из 102 вражеских БпЛА

В ночь на 27 марта Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 102 средства воздушногонападения. Силы ПВО обезвредили 93 цели.

Видео дня

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

Запускать ударные дроны по Украине российские войска начали около 18:00 накануне, 26 марта.

В течение ночи противник атаковал 102 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений российских Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска и с Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Только "Шахедов" враг использовал около 60 единиц.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 93 вражеских БПЛА различных типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 9 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

По словам начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, 14 вражеских ударных БпЛА сбили ночью над областью.

В общем враг почти 30 раз враг атаковал три района Днепропетровщины беспилотниками и артиллерией.

На Никопольщине под российскими ударами находились Никополь, Марганецкая, Покровская, Мировская и Червоногригорьевская громады. Повреждены предприятие и автомобили. Ранена 17-летняя девочка. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

По уточненным данным, из-за вечерней атаки на Никополь пострадал 26-летний мужчина. Он будет лечиться амбулаторно.

В Кривом Роге в результате атаки РФ возник пожар. Изуродованы инфраструктура, частный дом и авто.

Вспыхнул пожар также в Зайцевской громаде, что на Синельниковщине. Там повреждена инфраструктура.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 27 марта Россия обстреляла жилой район Харькова. Вражеская ракета попала в жилую девятиэтажку, пострадали шесть человек.

А накануне оккупанты ударили по Днепру. В городе повреждена многоэтажка, есть пострадавшие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!