Россия ночью атаковала Украину ударными дронами: силы ПВО обезвредили 64 из 85 БпЛА

В ночь на 31 января Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 85 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 64 дрона.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

В ночь на 31 января россияне атаковали Украину 85 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Запускать их враг начал около 17:40 30 января с направлений российских городов Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск.

В частности, в течение атаки над Украиной фиксировались около 55 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 64 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 20 ударных БпЛА на 13 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – предостерегли в Воздушных силах.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что войска РФ атаковали дроном авто коммунальщиков возле Славянска. Сотрудники КП "Вода Донбасса" возвращались после ремонтных работ на инфраструктурном объекте. Один коммунальщик погиб, еще двое ранены. Для удара россияне использовали дрон на оптоволокне.

Также Россия ударила по железной дороге на Днепропетровщине. На станции Синельниково повреждены вагоны электропоездов во время отстоя, грузовые вагоны, локомотивы, пути, электросети, административные и производственные здания. Всего же за последние сутки врагом было нанесено семь ударов дронами по объектам железной дороги.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!