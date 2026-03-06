Россия снова атаковала Украину дронами: украинские воины обезвредили 111 целей из 141

В ночь на 6 марта Россия устроила новую массированную комбинированную воздушную атаку на Украину: враг применил 141 средство воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 111 целей.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход российской атаки

В ночь на 6 марта российские войска атаковали Украину 141 ударным БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов. Запускать их россияне начали около 18:00 накануне с направлений российских городов Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск, а также из Гвардейского и с Чауды, что во временно оккупированном Крыму.

Среди запущенных врагом средств воздушного нападения фиксировалось около 100 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 111 вражеских БПЛА различных типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 24 ударных БпЛА на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – призвали в ВС.

Последствия российских ударов

На Днепропетровщине под ударом российских дронов находился Кривой Рог.

Еще ночью председатель Совета обороны города Александр Вилкул сообщил о прямом попадании шахедами в девятиэтажку и в предприятие инфраструктуры на двух разных локациях. На местах попаданий вспыхнули пожары, два из них к 04:30 были ликвидированы, на еще одной локации продолжалась локализация.

Всего повреждено около 30 домов, лицей и инфраструктурный объект. Люди, к счастью, не пострадали.

Кроме того, под российскими ударами находился Никопольский район: Никополь, Мировская и Покровская громады. Там ранения получили три человека.

"Повреждены инфраструктура, несколько админзданий, предприятие, магазины, парикмахерская. Уничтожены дом, 3 хозяйственные постройки и авто. Изуродованы более 20 многоэтажных и частных домов, автобусы, легковушки и грузовики. Ранены три человека – девочка 15 лет, 66-летний мужчина и 55-летняя женщина. Все будут лечиться амбулаторно", – рассказал начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

В Васильковской громаде, что на Синельниковщине, 2 частных дома уничтожены, еще 2 – повреждены.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне министр энергетики Денис Шмыгаль раскрыл, сколько энергетических мощностей повредила Россия. По словам чиновника, эта зима была самой сложной за все время войны с РФ.

