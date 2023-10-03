Российская бронетехника начала взрываться изнутри: подозревают диверсию с участием украинских спецслужб. Фото

У российских оккупантов начались проблемы с собственной бронетехникой, которая начала взрываться изнутри. Такой инцидент произошел в сентябре в Запорожском направлении.

Захватчики подозревают диверсию с участием украинских спецслужб. Об этом пишет Telegram-канал "Досье шпиона". Там также опубликовали фото уничтоженной самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С".

"Бесконтактное уничтожение САУ. Диверсии. Подозрение на украинские спецслужбы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по ней ничего не прилетало, а подрыв произошел в результате самовозгорания боевой машины во время эксплуатации – огонь достался БК и вражеская САУ была "демилитаризована".

Автор канала уточняет, что до этого инцидента машина была совершенно исправна, никаких нареканий или замечаний на работу механизмов не было.

Примечательно, что в этой удивительной истории экипаж российских оккупантов не пострадал.

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При выяснении всех деталей представители российской военной прокуратуры обратили внимание, что экипаж САУ чрезмерно нервничает и путается в показаниях. У всех разнятся версии "почему произошло возгорание и что именно вспыхнуло внутри машины?".

"Одна из рабочих версий – диверсия, совершенная за денежное вознаграждение спецслужб Украины", – утверждает автор.

Напомним, бойцы 26-й артиллерийской бригады показали, как уничтожают технику врага на украинской земле. Под разнос попали пушки Гиацинт, Д-30, миномет 2С4 Тюльпан и боевые бронированные машины.

Также украинские военные уничтожили дорогую российскую бронетехнику в районе населенного пункта Кодема Донецкой области. Речь идет о двух танках: самом современном Т-90М "Прорыв" и советском Т-80.

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