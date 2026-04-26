Российская ПВО уже испытывает дефицит ракет: Сырский рассказал о тактике Сил обороны на территории РФ

Российская противовоздушная оборона уже сталкивается с нехваткой ракет для противодействия украинским дронам. Причиной этому стали системные удары Сил обороны по вражеским производствам.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, Силы обороны наносят врагу потери, которые превышают возможности российского войска восстанавливать ресурсы.

"Системные поражения российских производственных объектов дополнительно снижают способности противовоздушной обороны противника, который уже испытывает дефицит ракет для противодействия украинским беспилотным системам и средствам поражения", – подчеркнул Сырский.

Главнокомандующий добавил, что ситуация на линии соприкосновения остается сложной. Оккупанты активизировали наступления практически на всех направлениях. Однако украинские защитники отвечают врагу современными подходами к бою.

Напомним, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что удары беспилотников по нефтяной инфраструктуре России имеют не только экономический эффект. Он отметил важность репутационных последствий для страны-агрессора. Под угрозой оказалась способность России выполнять свои обязательства перед партнерами.

Также OBOZ.UA сообщал, Россия планирует возобновить массовую эксплуатацию устаревших самолетов АН-2, чтобы компенсировать провал современных авиапроектов и дефицит малой авиации. Однако даже этот вынужденный шаг оказался под угрозой из-за отсутствия доступных двигателей и технических ограничений

