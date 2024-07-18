'Российские аэродромы необходимо уничтожить': Зеленский объяснил, как можно завершить войну в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские аэродромы, с которых взлетают самолеты для обстрелов Украины, необходимо уничтожать. Глава государства подчеркнул, что это лишит РФ возможности продолжать войну.

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Также президент отметил, что необходимо снять ограничения на применение оружия для ударов по территории РФ. Об этом Зеленский заявил на инаугурационной пленарной сессии саммита Европейского политического сообщества.

По его словам, войну между РФ и Украиной можно завершить благодаря усилиям дипломатическим и усилиям оружия. В частности, президент подчеркнул, что все аэродромы, с которых взлетают российские самолеты, сбрасывающие бомбы и ракеты на украинские города, необходимо уничтожить.

"Мы не должны упускать эти возможности. Чем эффективнее будет ПВО, тем беспомощнее Путин. Чем меньше ограничений у нас будет относительно использования оружия – тем больше Россия будет пытаться двигаться в направлении мира", – сказал Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поставил украинским дипломатам задачу более продуктивно работать с партнерами нашей страны. Также глава государства подписал решение СНБО о новой Стратегии морской безопасности Украины.

Ранее Зеленский заявил, что мобилизация в Украине идет по плану. По его словам, на новых рекрутов не хватает тренировочных площадок.