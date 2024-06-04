Российские антидроновые бригады в Херсонской области маскируются под гражданских: в сети показали доказательства

Российские пропагандисты "спалили" оккупантов-антидронщиков, маскирующихся под гражданских. Они показали видео из оккупированного населенного пункта на Херсонщине, где была сбита вражеская "птичка".

В результате один оккупант ликвидирован, еще один – ранен, оба были одеты в гражданскую одежду и передвигались на гражданском легковом авто. На это обратил внимание советник городского головы временно оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко.

Он опубликовал распространенное пропагандистами РФ видео, снятое во временно оккупированных Днепрянах Херсонской области. На видео показана легковушка, стоящая посреди дороги в населенном пункте. Также на дороге лежат два человека в гражданской одежде, а на обочине виднеется дым.

Из объяснений голоса за кадром становится ясно, что эти мужчины – не гражданские лица.

"Потом будут говорить, что ВСУ атаковало гражданских. На самом деле на видео видим якобы гражданское авто и якобы пострадавших гражданских. Слушаем: "Птицу" сбили, один "200", "птица" там горит, один "300" – сейчас будем эвакуировать. И где здесь о гражданских? Так что делаем логический вывод. Российские мобильные антидроновые бригады катаются в гражданском на гражданских авто, чтобы сохранить свою жизнь", – прокомментировал Андрющенко.

Напомним, ранее стало известно, что в Севастополе оккупанты поставили пусковые установки ЗРК С-300 между частными домами. И местные жители, живущие рядом с таким "соседом", боятся, что по этой установке рано или поздно прилетит.

Также сообщалось, что захватчики хотят вывезти тысячи украинских подростков на военное обучение в Россию. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.