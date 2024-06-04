Оккупанты хотят вывезти тысячи украинских подростков на военные обучения в Россию - ЦНС

Подростки с временно оккупированных территорий Украины будут проходить военные учения в России. Так, более двух с половиной тысяч детей от 13 до 17 лет из оккупированных частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей будут проходить учиться в Волгоградской области РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Соответствующие действия российских оккупационных властей нарушают международные нормы и стандарты в области образования.

Летом прошлого года Россия активно начала открывать так называемые военно-спортивные центры "Воин", где подростки готовятся к участию в боевых действиях после достижения совершеннолетия.

Отбор на такие учения проводят местные коллаборанты, уделяя особое внимание физическому развитию ребенка, после чего активно занимаются психологической обработкой будущего военнослужащего.

Известно, что оккупанты открыли филиалы таких военных лагерей и на временно оккупированных территориях Украины. К примеру, открытием такого центра на оккупированной Луганщине лично занимался директор организации "Воин" Александр Зайцев.

Список преступлений российских оккупантов продолжает расти, ведь кроме привлечения детей к производству оружия, захватчики теперь будут готовить несовершеннолетних к вероятному выполнению боевых задач.

Такие действия России противоречат международным нормам и стандартам в области образования. Вовлечение несовершеннолетних в подобные меры нарушает их право на защиту от вмешательства в войну.

Ранее сообщалось, что Россия продолжает совершать преступление геноцида против украинского народа на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в Москве задумали усилить летом депортацию украинских детей в Россию.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале полномасштабного вторжения страна-агрессор вывезла из Херсона 46 детей. И до настоящего времени никто из них не был возвращен. Все они были незаконно увезены из детского дома в Херсоне в Россию во время войны.