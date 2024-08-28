Российские базы в Черном море охраняет только одна подлодка, – Плетенчук

Страна-агрессор Россия сейчас не держит свои надводные корабли в акваториях Азовского и Черного морей. В последнем пункт базирования противника охраняет лишь одна подлодка на внешнем рейде.

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Об этом во вторник, 27 августа, сказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона "Єдині новини". По его словам, в целом ситуация остается устоявшейся, а тактика врага неизменной.

"Они не присутствуют в акваториях как Азовского, так и Черного морей. В Черном море пункт базирования охраняет подлодка на внешнем рейде, но надводных кораблей по-прежнему нет", – отметил спикер.

Как говорит Плетенчук, общее количество остающихся в Азово-Черноморском регионе ракетоносителей в настоящее время составляет восемь единиц. Это три подлодки по четыре ракеты и остальные единицы – пять по восемь ракет.

"Также на этот раз мы видели четыре единицы в море и, вероятнее всего, это все, что они могли задействовать. Окончательного подтверждения, что они загружают (ракеты – Ред.) на надводные носители, до сих пор нет, на подводные носители – да", – добавил военный.

Ранее мы писали о том, что ракетный корвет-носитель "Калибров" "Амур" примерно в начале лета оккупанты вывели из Черного моря и "спрятали" в Каспийском.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия не размещает свои подлодки Черноморского флота в акватории Азовского моря из-за недостаточной глубины. Они там могли быть разве что в надводном положении, но так держать их россияне боятся, опасаясь огневого поражения украинских сил.

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