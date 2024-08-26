Россия забрала с Черного моря носитель "Калибров": куда его спрятали. Карта

Каспийская флотилия ВМФ государства-агрессора России 26 августа 2024 года пополнилась кораблем "Амур". Этот ракетный корвет-носитель "Калибров" где-то в начале лета оккупанты вывели из Черного моря и "спрятали" в Каспийском.

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Портал Defence Express указал, что "Амуру" (проекта 22800 "Каракурт") пришлось "спасаться бегством от Сил обороны Украины". Журналисты напомнили, что раньше российские захватчики в Крыму намеревались ввести в состав четыре ракетных корвета проекта "Каракурт": "Циклон", "Аскольд", "Амур" и "Туча".

Двое из них были атакованы. Удар по "Аскольду" произошел в ноябре 2023 года, удар по "Циклону" – в мае 2024-го.

Поэтому новые ракетные корабли "Амур" и "Туча" противник перевел по внутренним водным путям в Каспийское море. Первое сообщение об этом появилось в конце апреля 2024 года. А уже в начале следующего месяца появился спутниковый снимок акватории военно-морской базы в Каспийске, где был замечен один из двух вышеупомянутых кораблей.

Теперь Каспийская флотилия ВМФ РФ имеет в своем составе не три, а четыре носителя "Калибров" суммарным залпом в 32 ракеты.

Теоретически эти судна тоже могут использоваться для атак по Украине. Каспийская флотилия страны-агрессора привлекалась к обстрелам в первые несколько недель полномасштабного вторжения, а также, вероятно, 8 июля 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, ранним утром 26 августа Российская Федерация устроила массированный обстрел Украины. Кроме прочего оружия, оккупанты использовали 28 крылатых ракет "Калибр". Всего агрессор применил 236 различных средств воздушного нападения.

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