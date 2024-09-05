Российские ДРГ снизили активность на пограничье, но есть 'нюанс': в ГПСУ рассказали о ситуации

Российская оккупационная армия снизила активность диверсионных групп в приграничных территориях Украины. Сейчас вражеские ДРГ реже вступают в бой с украинскими защитниками.

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В то же время наблюдается тенденция, когда российские ДРГ минируют приграничье. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, украинские пограничники фиксируют уменьшение активности диверсионных групп россиян, в том числе в Сумской области. Однако враг не отказался полностью от диверсионной деятельности в приграничных территориях. Периодически ДРГ фиксируют в Черниговской области.

В то же время Демченко подчеркнул, что россияне изменили тактику поведения ДРГ. Сейчас враг пытается не вступать в бой, а просто минирует местность.

"Если раньше диверсионно-разведывательные группы, в том числе пытавшиеся вступать в бой с украинскими защитниками или захватить какие-то позиции, то сейчас диверсионная деятельность больше проявляется именно в минировании местности", – рассказал представитель ГПСУ.

Также Демченко подчеркнул, что украинские воины противодействуют российским ДРГ. Для уничтожения диверсантов защитники применяют дроны и технические средства контроля за местностью, чтобы вовремя обнаружить ДРГ и не позволить врагу совершить какие-либо действия на территории Украины.

Напомним, на сегодняшний день вблизи государственной границы Украины не зафиксировано накопления белорусских войск. Силы обороны полностью контролируют ситуацию по всей протяженности границы от Волынской до Черниговской области.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины продолжают операцию в Курской области, продвигаясь вглубь территории РФ. Недавно бойцы ВСУ добились незначительного продвижения на Курщине.

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