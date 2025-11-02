Россия ночью атаковала Украину дронами и двумя баллистическими ракетами: силы ПВО обезвредили 67 БпЛА

В ночь на 2 ноября Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 81 средство воздушного нападения, среди них – две баллистические ракеты и около 50 "Шахедов". Силы ПВО обезвредили 67 целей.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

Атаку враг начал около 19:00 1 ноября.

Всего в течение ночи россияне атаковали двумя баллистическими ракетами Искандер-М из Брянской области и 79 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений российских городов Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск.

В частности, россияне задействовали около 50 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 67 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание одной баллистической ракеты и 12 ударных БпЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – призвали в Воздушных силах.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что россияне ударили по Днепропетровщине. В результате атаки есть погибшие и раненые, изуродован магазин.

Также оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву. Есть жертва, еще 19 человек пострадали. Среди раненых – 9-летняя девочка.

