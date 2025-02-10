Российские оккупанты не прекращают попыток потеснить ВСУ с занимаемых позиций: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

С начала суток по состоянию на 16:00 на фронте произошло 83 боевых столкновения. Горячее всего в настоящее время на Покровском, Курском, Новопавловском, Лиманском направлениях.

Видео дня

Силы обороны Украины сдерживают наступление врага и принимают необходимые меры для недопущения продвижения оккупантов в глубь украинской территории. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Как отмечается, армия РФ продолжает разрушать города и села Украины ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами.

От огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Покровка и Сорокино Сумской области.

Какая ситуация на линии столкновения 10 февраля

На Харьковском направлении активность авиация РФ нанесла удары по Великому Бурлуку и Шевченковскому. Противник пытался идти вперед в районе Волчанска, получил отпор, говорится в сводке.

На Купянском направлении оккупанты шесть раз атаковали позиции украинских воинов в районах Кондрашовки, Петропавловки, Степной Новоселовки и Загрызово, на 16:00 продолжается бой.

На Лиманском армия врага совершила девять атак на позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Копанки, Новолюбовка, Ямполовка, Терны и Колодези. Четыре боестолкновения продолжаются.

На Краматорском Силе обороны отражают пять штурмовых действий оккупантов, враг пытается прорваться в районах Васюковки и Часового Яра.

На Торецком направлении защитники Украины отбили три атаки вблизи Торецка и Щербиновки, шесть столкновений продолжаются.

На Покровском россияне предприняли 28 попыток потеснить воинов ВСУ с позиций в районах населенных пунктов Барановка, Водяное Второе, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Даченское, Зверево, Удачное, Успеновка, Надеждинка, Андреевка и Дачное. Силы обороны сдерживают напор и отразили 23 атаки противника, пять боестолкновений продолжаются.

На Новопавловском направлении враг десять раз пытался прорвать оборону в районах населенных пунктов Зеленовка, Времовка и Новоселка. Шесть боев длятся.

На Гуляйпольском направлении враг нанес удар КАБом по населенному пункту Январское, неуправляемыми ракетами трижды бил по Гуляйполю.

На Курском направлении с начала суток произошло 15 боестолкновений, шесть из которых продолжаются. Кроме того, враг нанес 19 авиаударов, сбросив 31 КАБ.

На остальных направлениях без особых изменений заявили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, в отчете ISW за 9 февраля отмечается, что защитники Украины продвинулись юго-восточнее Суджи в Курской области РФ, а также имеют успехи в районе Волчанска на Харьковском направлении.

А в Forbes рассказали, что ВСУ воспользовались оперативной паузой войск РФ и КНДР, продвинувшись почти на 5 километров к Фанасеевке на Курщине. Украинские воины успешно использовали тактику, ранее приносившую результаты врагу, но с собственным уникальным подходом, указали и в издании.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!