Российские оккупанты во время перемирия убили украинскую эвакуационную группу в Запорожье. Видео

В субботу, 11 апреля, уже после объявленного Кремлем пасхального перемирия армия России атаковала в Запорожье группу украинских раненых бойцов, которых пытались эвакуировать. Удары были нанесены FPV-дронами.

Об этом сообщили OSINT-аналитики Deep State. Новое военное преступление российские оккупанты совершили вблизи села Гуляйпольского.

"Несмотря на так называемое "прекращение огня", враг продолжает то, что и делал. Сегодня около 17:30 вблизи Гуляйпольского, с использованием fpv-дронов к***пы убили группу наших раненых", – говорится в сообщении к опубликованному видео.

На кадрах, которые публикует Deep State, видно двух раненых украинских бойцов, находящихся под атакой российских FPV-дронов. В результате взрывов украинские защитники погибли от фатальных ранений.

"Очередные иллюзии партнеров, что м****ль хочет мира, должны быть разбиты. Только общей силой, а не подыгрыванием, можно заставить уродов сесть за переговоры", – сделали вывод аналитики проекта.

Что предшествовало

Глава Кремля Владимир Путин ранее объявил о перемирии, которое якобы должно продлиться с 16:00 11 апреля до конца суток 12 апреля на всех направлениях боевых действий.

В то же время пресс-секретарь администрации президента России Дмитрий Песков заявлял, что оно носит исключительно гуманитарный характер. По его словам, подобные шаги не следует рассматривать как политический сигнал или изменение позиции по войне.

В то же время президент Владимир Зеленский объяснял, как будет действовать этот режим: отсутствие ударов врага будет означать отсутствие украинских ответов. Глава государства подчеркнул, что право на ответ есть у каждого нашего подразделения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Генштабе ВСУ заявили, что с первых четырех часов с начала действия Пасхального перемирия, российская армия нарушила договоренности 469 раз. Речь идет о штурмах и обстрелах, которые противник совершил после 16:00 субботы, 11 апреля.

