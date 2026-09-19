Российские перевозчики панически боятся отправлять грузовики в Крым: берут сумасшедшие деньги

Российские перевозчики все больше опасаются перевозить грузы в оккупированный Крым из-за ударов Сил обороны Украины. В настоящее время стоимость таких рейсов стремительно выросла – до 500 тысяч рублей за две поездки.

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После ограничения паромного сообщения нагрузка на сухопутный маршрут увеличилась, что еще больше осложнило логистику противника. Об этом рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает "24 Канал".

Логистика в Крым становится все дороже

По словам Андрющенко, высокий заработок российских водителей напрямую связан с риском потери грузовиков в результате ударов украинских военных.

Сейчас за два рейса из Ростова в оккупированный Крым перевозчик может получить около 500 тысяч рублей чистой прибыли. Еще в начале лета эта сумма составляла 300 тысяч рублей, однако из-за роста рисков стоимость перевозок продолжает повышаться.

Руководитель Центра изучения оккупации добавил, что самым опасным остается участок от Бердянска до Чонгара – маршрут, который оккупанты называют "Новороссией". Из-за ударов по логистическим путям на контрольных пунктах образуются значительные очереди, а во время воздушной тревоги движение грузовиков полностью останавливают.

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"Недавно на Чонгаре образовалась пробка, ожидание длилось как минимум полтора часа. Закончилось это тем, чем и должно было закончиться: стоило только написать, что они ждут прилетов, как туда попали. Были и эвакуации, и сожженные машины", – рассказал Андрющенко.

Перевозчики ищут альтернативу опасному маршруту

Ситуация на крымском направлении еще больше обострилась после 11 сентября, когда былаограничена работа паромной переправы. Ее оставили только для перевозки критически важных грузов, в частности медикаментов, тогда как остальные грузовики перенаправили на сухопутный маршрут.

Из-за резкого роста потока перевозчики стали искать альтернативные маршруты, но полностью избежать опасных участков практически невозможно.

Напомним, ранее Андрющенко рассказывал, что российские войска изменили подход к переброске сил через временно оккупированный Мариуполь. Оккупанты маскируют военные колонны под обычный транспорт, а приоритетным направлением перемещения остается север Донецкой области.

Как писал OBOZ.UA, в конце мая стало известно, что Украина начала вводить российских военных в "логистический локдаун". В частности, наши дроны поражали грузовики на ключевых дорогах на временно оккупированной территории юга страны, которую Россия использует в качестве сухопутного коридора в Крым.

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