"Маскируют колонны под гражданские автомобили": как оккупанты изменили логистику и перебрасывают войска через Мариуполь

Российские войска изменили подход к переброске сил через временно оккупированный Мариуполь. Оккупанты маскируют военные колонны под обычный транспорт.

Видео дня

Приоритетным направлением перемещения остается север Донецкой области. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

По словам Андрющенко, оценить истинный характер таких колонн можно только непосредственно "с земли".

Несмотря на то, что внешне колонна может выглядеть как поток гражданского транспорта, все транспортные средства на зафиксированном видео являются военными. Именно таким образом российские войска в настоящее время осуществляют переброску сил через Мариуполь.

Для этого оккупанты формируют небольшие группы, которые движутся под прикрытием обычных автомобилей. Кроме того, такие перемещения сопровождают мобильные огневые группы.

"Это хорошо показывает, насколько осторожнее и скрытнее стала российская военная логистика", — отметил Андрющенко.

Главные истории дня

Напомним, украинские военные усилили контроль над одной из ключевых логистических артерий российских оккупантов – трассой Донецк–Мариуполь. Благодаря активной работе дронов под удары регулярно попадает техника и транспорт противника.

Также OBOZ.UA сообщал, что британские разведчики проанализировали коммерческие спутниковые снимки порта в Новороссийске, сделанные в период с 6 по 9 июня 2026 года. На них видно, что Черноморский флот РФ оснащал свои подводные лодки сетками для защиты от атак БПЛА.

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