Российские пропагандисты заявили, что главаря 'ЛНР' пытались отравить: что известно

Российские пропагандисты заявили, что главаря террористической организации "ЛНР" Леонида Пасечника пытались отравить. Примечательно, что по информации росСМИ, покушение на преступника произошло якобы еще в декабре 2023 года.

Также в РФ заявили, что Пасечник получил тяжелое отравление фенольными соединениями. Об этом пишут кремлевские пропагандисты.

Об отравлении террориста рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. По его словам, главаря "ЛНР" Пасечника отравили еще 5 декабря 2023 года.

Также оккупанты уточнили, что Пасечник получил тяжелое отравление фенольными соединениями. Однако о теперешнем состоянии преступника в РФ не рассказали.

В то же время захватчики обвинили в попытке отравления украинские войска. По легенде оккупантов, ВСУ якобы "используют токсичные соединения не только в ходе военных действий, но и для проведения террористических актов".

Напомним, в 2013 году Служба безопасности Украины сообщила о новом подозрении главарю "ЛНР" Леониду Пасечнику. Спецслужба задокументировала его деятельность по организации на временно оккупированной Луганщине незаконных выборов, а также его "избрание" на "должность" так называемого "главы ЛНР".

Ранее сообщалось что оккупационный руководитель "МЧС ЛНР", коллаборант Алексей Потелещенко 3 февраля был ликвидирован в результате удара по оккупированному Лисичанску Луганской области. Также погибли "депутаты ЛНР" Артем Тростянский и Иван Жушма.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!