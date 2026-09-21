Российские власти не включили сирены во время рекордной атаки Украины на Москву: в ISW объяснили, в чем причина

В ночь на 20 сентября Украина нанесла массированный удар по Московской области. Взрывы и пожары наблюдались в нескольких городах региона; в частности, горели НПЗ и крупный логистический объект.

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При этом жители области жаловались на то, что власти не включали сирены воздушной тревоги, чтобы предупредить людей об угрозе – особенно после ограничения интернета. О возмущении россиян и причине таких действий российских чиновников рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Власти не предупредили россиян о массированной атаке Сил обороны

Утро 20 сентября началось для жителей Московской области не только с наблюдения за грандиозными пожарами на НПЗ в Капотне или на логистическом объекте в Софьино. Они никак не могли понять, почему представители власти никак не предупредили их об угрозе украинских ударов – особенно учитывая, что атака, по утверждению мэра Москвы Сергея Собянина, была осуществлена с привлечением более 1600 средств воздушного поражения.

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"20 сентября российские власти в Московской области не включали сирены воздушной тревоги и не предупреждали гражданское население о приближении воздушных угроз с помощью службы коротких текстовых сообщений (SMS), хотя российские власти ограничили мобильную связь – одну из контрмер, которые российские власти применяют во время украинских ударов – без каких-либо официальных объявлений", – отмечается в материале ISW.

При этом жители Подмосковья отмечали, что во время предыдущих атак (гораздо меньших по количеству задействованных дронов) в области включали сирену, да и уведомления об опасности на телефоны им поступали.

В Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьёва жители региона оставляли многочисленные вопросы об отсутствии оповещений об угрозе – пока там не закрыли возможность оставлять комментарии.

Возмущены реакцией российских властей на украинскую атаку и Z-блогеры. Один из них раскритиковал официальные заявления чиновников об ударах Украины как подрывающие доверие общественности. Также он заявил, что ограничение мобильной связи во время воздушных атак "на самом деле не помогает". В чем, к слову, многие россияне могли убедиться, просто выглянув накануне в окно.

Отсутствие предупреждений со стороны властей об угрозе ударов аналитики связали с тем, что атака предшествовала последнему дню голосования на так называемых "выборах" в Госдуму РФ.

"Российские власти, по всей видимости, отдали приоритет обеспечению высокой явки избирателей на выборах в Думу, а не общественной безопасности, даже несмотря на то, что украинские войска нанесли удары по российской стратегической нефтяной и логистической инфраструктуре и не атаковали намеренно российские избирательные участки или другую избирательную инфраструктуру", – отметили в ISW.

Напомним, накануне украинские дроны и "Фламинго" массированно атаковали Подмосковье.

Под ударом оказался Московский НПЗ, где, по предварительным данным, была уничтожена возможность переработки нефти, а также логистический комплекс, который был полностью разрушен огнем.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ISW вновь обратили внимание на то, что минобороны РФ значительно преувеличивает свои успехи, и рассказали, что на самом деле происходит на фронте.

Также аналитики констатировали, что операция "Вивальди" на Лиманском направлении демонстрирует прогресс Украины на поле боя.

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