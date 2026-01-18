Российские власти удерживают мэра Херсона в колонии в Пермском крае – медиа

Российские оккупанты уже на протяжении четырех лет незаконно удерживают городского голову Херсона Игоря Колыхаева. Мэр украинского города находится в одной из колоний в Пермском крае РФ.

Это последняя информация о местонахождении Колыхаева, полученная в августе 2025 года. Об этом "Суспільному" рассказал сын мэра Херсона Святослав.

Незаконное лишение свободы

Украинские военные, вернувшиеся из плена, рассказали, что состояние здоровья Колыхаева очень ухудшилось, что у него проблемы с ногами. Также сын задержанного мэра отметил, что его отец почти не поднимается.

Херсонский городской голова находится в плену с 28 июня 2022 года. По словам Святослава, отца незаконно задержали люди в военной форме, но никаких обвинений ему не предъявляли.

Российские военные удерживали Колыхаева в Херсоне до ноября 2022 года. В начале 2024 года мэра вывезли в РФ. Его сыну удалось отследить путь передвижений отца.

За почти четыре года незаконного заключения российская сторона не выдвигала официальных обвинений городскому голове Херсона и не устраивала над ним "суды".

"Я думаю, что это было бы как-то публично. Если бы были какие-то обвинения, то они бы уже их как-то представили и мы бы об этом знали. Когда есть обвинения, возможно как-то в правовом поле с этим работать, а в таком формате, как сейчас, к отцу нет доступа", – рассказал мужчина.

Напомним, городского голову Херсона Игоря Колыхаева, похищенного оккупантами в июне 2022 года, видели в тайной тюрьме Федеральной службы безопасности на территории Крыма. Во время захвата города военные преступники задержали чиновника из-за нежелания сотрудничать с оккупационной администрацией РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, осенью 2023 года Международный комитет Красного Креста подтвердил, что Колыхаев находится в российском плену. Сын городского головы Херсона Святослав рассказал, что получил официальное уведомление об этом 13 сентября 2023.

