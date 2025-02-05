Российские военные остаются без связи из-за блокирования Starlink: в 'Атеш' раскрыли подробности

Российская террористическая армия испытывает проблемы со связью на временно оккупированных территориях Украины. Это связано с тем, что аккаунты спутникового интернета Starlink, которые используют захватчики, начали блокировать.

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В связи с этим в системе управления путинской армии усиливается хаос. Об этом в Telegram сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

Агент движения "Кибер АТЕШ" получил информацию о серьезных проблемах в коммуникации российских оккупантов. Глобальная спутниковая система Starlink, которая обеспечивала россиянам доступ в интернет, начала банить аккаунты захватчиков. По предварительным данным, массовая блокировка связана с "подозрительной активностью".

"Многие российские военные уже столкнулись с неожиданным отключением терминалов, что привело к перебоям в координации подразделений. Восстановление доступа возможно только после проверки, но в условиях боевых действий это становится крайне сложным", - говорится в сообщении.

Партизаны констатировали, что проблемы со связью усиливают хаос в системе оккупационной армии РФ. Более того, пока оккупанты пытаются найти способы обойти блокировки, ситуация на фронте для них только ухудшается.

Напомним, у оккупантов на войне начали возникать проблемы со "Старлинками" еще в 2024 году. Это может негативно повлиять на атаки россиян, активно наступающих на всей линии фронта.

Ранее сообщалось, что российские военные все больше полагаются на незаконно полученные терминалы Starlink в рамках всеобъемлющих усилий по достижению технологического паритета с ВСУ. С помощью них они пытаются улучшить боевую координацию и эффективность своего тактического разведывательно-ударного комплекса в Украине.

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