'У нас грустные известия': в РФ начали жаловаться на проблемы со 'Старлинками'

В оккупантов на войне начали возникать проблемы со "Старлинками". Это может негативно повлиять на атаки россиян, активно наступающих на всей линии фронта.

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Об этом рассказал российский военный обозреватель Юрий Евич на YouTube. Он отметил, что в украинских бойцов достаточно "Старлинков" для того, чтобы вести боевые действия против россиян.

На вопрос имеет ли такие терминалы связи армия РФ, Евич ответил: "Мы покупаем, но у нас грустные известия, противник (ВСУ – ред.) что-то сделал. Раньше "Старлинки" работали на территории Украины, не работали в России, а теперь их (украинские. – Ред.) "Старлинки" работают на территории России, а те, которые мы приобрели, – нет".

Следует отметить, что российская армия начала активно использовать незаконно полученные терминалы связи Starlink, чтобы повысить эффективность ударов дронами и артиллерией, обеспечив себе масштабный доступ к этой технологии.

Москва юридически не имеет права закупать эти терминалы, однако их снабжение на фронт обеспечивает рост черного рынка. Эта ситуация вызвала критику Украины в адрес Илона Маска, руководителя компании SpaceX, которой принадлежит Starlink. Однако сейчас у российских оккупантов есть проблемы со связью, несмотря на то, что им удалось получить данные терминалы.

Что такое Starlink

Starlink – это платформа спутникового интернета компании SpaceX, которая принадлежит американскому бизнесмену Илону Маску. Проект начали разрабатывать в 2015 году, тестовые прототипы вывели на орбиту в феврале 2018 года, а первую группу из 60 спутников запустили в мае 2019-го. Сейчас на орбите около семи тысяч спутников.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, терминалы Starlink сделали российские войска на фронте более эффективными и мобильными. В частности, наличие этих комплексов было одним из факторов, ускоривших захват оккупантами города Угледар на Донетчине.

Терминалы позволяют россиянам использовать спутниковый интернет для улучшения координации во время штурмов, совершать больше вылетов БПЛА и обстреливать украинские войска точным артиллерийским огнем, несмотря на усилия США, направленные на остановку потока технологий.