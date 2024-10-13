Терминалы Starlink помогли России захватить Угледар – WP

Терминалы Starlink сделали российские войска на фронте более эффективными и мобильными. В частности, наличие этих комплексов было одним из факторов, ускоривших захват оккупантами города Угледар на Донетчине.

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Об этом написало издание The Washinghton Post со ссылкой на офицера 72-й механизированной бригады ВСУ, которая защищала район Угледара с 2022 года и недавно была вынуждена отступить. Кроме "Старлинков", врагу помогла нехватка людей и вооружение в украинской армии.

Терминалы Starlink появлялись на российских позициях в течение всего прошлого года, но только в последние несколько месяцев их влияние стало по-настоящему ощутимым. Оккупанты используют их для координации атак, говорится в материале.

Украинские военнослужащие вблизи Покровска с помощью разведывательных БПЛА видят на российских позициях системы Starlink с прошлого месяца. Если раньше они не могли контролировать некоторые передвижения, маневры, артиллерию или пехоту, то теперь будут только усовершенствоваться, объяснил украинский военный на условиях анонимности.

Как пишет СМИ, терминалы позволяют россиянам использовать спутниковый интернет для улучшения координации во время штурмов, совершать больше вылетов БПЛА и обстреливать украинские войска точным артиллерийским огнем, несмотря на усилия США, направленные на остановку потока технологий.

Терминалы, которые дают командирам возможность видеть поле боя в реальном времени с помощью беспилотников и обеспечивают безопасную связь между солдатами, подпадают под санкции США.

Вашингтон и Киев сотрудничают со SpaceX, чтобы "предотвратить незаконное использование Россией терминалов Starlink в оккупированной Украине". В частности, Министерство финансов США сосредоточило внимание на "потенциальных нарушениях санкций", связанных с международной контрабандой, заявил подполковник Чарли Дитц, представитель Министерства обороны США.

Однако пока Пентагон и SpaceX не предоставили конкретную информацию об усилиях США, в том числе о том, сколько незаконных терминалов, которые использовались российскими силами, были выведены из строя.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее в ISW сообщили, что терминалы Starlink помогают оккупантам улучшить боевую координацию и эффективность своего тактического разведывательно-ударного комплекса в Украине. Командир украинского взвода БПЛА, действующий неподалеку от Новогродовки, сообщил, что украинские разведывательные дроны начали широко фиксировать терминалы Starlink на российских позициях в этом районе в сентябре 2024 года.

– Как сообщило Polskie Radio, терминалы спутникового интернета Starlink, использующие Силы обороны Украины на фронте, были профинансированы Польшей. Основатель компании SpaceX, производящей эти терминалы, Илон Маск не имел к этому отношения.

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