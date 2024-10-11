Терминалы Starlink для Украины финансирует Польша, а не Маск: Сикорский рассказал подробности

Терминалы спутникового интернета Starlink, которые используют Силы обороны Украины на фронте, были профинансированы Польшей. Основател компании SpaceX, которая производит эти терминалы, Илон Маск не имел к этому отношения.

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Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции в четверг, 10 октября, передает Polskie Radio. По его словам, деньги на это не выделяет ни одна другая страна.

Глава польского МИД также заявил, что Варшава и дальше продолжит финансировать закупку Starlink для Украины, ведь они обеспечивают украинским войскам доступ к сети даже в сложных условиях.

"Терминалы Starlink, которые используются в Украине, не спонсируются господином Илоном Маском, а финансируются и будут финансироваться исключительно Польшей. Мы это делаем, и никто другой этого не делает", – подчеркнул он.

Напомним, что в июне 2024 сообщалось, что минобороны Штатов продлило соглашение с компанией SpaceX Илона Маска на использование в Украине терминалов спутниковой связи Starlink. Пресс-секретарь Командования космических систем Бонни Пойндекстер заявил, что контракт с фирмой Маска составляет около $14 млн и рассчитан до 30 ноября.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты установили Starlink на дроны-камикадзе типа Shahed-136. Используя это, враг может совершать неограниченное по дальности управление ударным БПЛА с дальностью полета до 2000 км.

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