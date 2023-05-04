Российские военные показали, как запускают 'Шахеды' по украинским городам. Видео

В последнее время участились атаки российских оккупационных войск на Украину с использованием дронов-камикадзе Shahed 136 и Shahed 131. Их враг запускает по нашим городам и селам с разных направлений.

Видео дня

В этот раз российские захватчики показали, как происходит запуск "Шахедов". Соответствующие кадры, снятые военными РФ, были обнародованы в сети (чтобы посмотреть видео, выполните страницу до конца).

Их в частности распространил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий "Штирлиц" Штефан в Telegram.

"Запуск орками БПЛА Shahed", – подписал он.

На роликах видно, как захватчики один за другим запускают в небо дроны иранского производства, которые при этом издают характерный для "Шахедов" звук.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ночь на 3 мая российские оккупационные войска атаковали украинскую столицу Киев иранскими дронами Shahed. В воздушном пространстве вокруг города были обнаружены и сбиты все враждебные цели.

– Ночью 3 мая российская террористическая армия атаковала и город Кропивницкий иранскими дронами-камикадзе. Три вражеских БПЛА попали в нефтебазу, расположенную в областном центре.

– А в Николаевской области один из БПЛА попал в частный дом, начался пожар.

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