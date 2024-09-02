Российские военные продолжают штурмовать позиции ВСУ: в Генштабе рассказали, что происходит на 'нуле'

Российские оккупационные войска продолжают интенсивные атаки по всем направлениям фронта. В целом, с начала суток уже произошло 105 прямых боевых столкновений.

Видео дня

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:00 понедельника, 2 сентября. Обстрелы со стороны русской артиллерии и минометов поразили районы Славгорода, Александровки, Бачевска, Сопича, Сидоровки и Тимофеевки. Враг также нанес авиаударов КАБам по Глухову, Белополью и Заруцкому.

На Харьковском направлении произошло четыре боестолкновения, в частности, возле Волчанска, где до сих пор продолжаются два столкновения.

На Купянском направлении ведутся 13 боев с наступательными действиями у Синьковки, Петропавловки, Глушковки, Колесниковки, Стельмаховки и Берестового.

На Лиманском направлении враг девять раз атаковал районы Грековки, Дружелюбовки, Макеевки и Невского, из которых четыре атаки уже отбиты, а пять – продолжаются.

На Северском направлении силы обороны остановили четыре наступления россиян у Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении три боя произошли у Калиновки и Клещиевки, из которых одна атака продолжается, но ситуация под контролем.

Торецкое направление подверглось штурмам возле Торецка, Щербиновки, Нелиповки и Романовки, где четыре боя завершены, а шесть продолжаются. Кроме того, российская авиация нанесла удары у Дружбы и сбросила КАБы у Дачного.

На Покровском направлении противник совершил 29 штурмов в районах Воздвиженка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Новогродовка, Крутый Яр, Гродовка и Михайловка. Силы обороны отразили 18 атак, в настоящее время продолжаются 11 боев.

На Кураховском направлении было 16 атак вблизи Украинской, Георгиевки и Константиновки, из которых четырнадцать отбиты, а две еще продолжаются.

На Времивском направлении русские войска штурмовали позиции у Водяного, Угледара и Пречистовки 15 раз. Семь боев завершено, восемь – продолжаются, а также зафиксированы удары НАРами по Константиновке и Новодаровке.

На Ореховском направлении активные наступательные действия не зафиксированы, но враг совершил авиаудары по районам Новоандреевки и Малой Токмачки.

В других направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

Напомним, силы обороны Украины получат беспилотные многоцелевые транспортеры BoarTAC отечественного производства, которые могут работать на линии фронта. Министерство обороны кодифицировало и допустило в эксплуатацию эту роботизированную технику.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее оборонное ведомство кодифицировало и допустило к использованию новый пехотный реактивный огнемет украинского производства. Оружие было разработано специалистами одного из учреждений сектора ОПК.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!