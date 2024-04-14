Российские военные проводят мощные ротации на Херсонском направлении: в чем дело

Российские оккупанты в Херсонской области проводят серьезные ротации личного состава. При этом бронетехнику в ходе атак на юге Украины они практически не применяют.

Следовательно, считают в Вооруженных силах Украины, "броню" россияне могут готовить для реализации собственных планов. Об этом заявила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Ведущие в студии попросили ее прокомментировать сообщения FT о том, что летом Россия может планировать наступление сразу на нескольких направлениях, включая Херсонскую область. Отвечая на вопрос, Гуменюк отметила, что на Херсонском направлении фиксируются ротации личного состава вражеской армии.

"Мы видим, что они проводят мощные ротации. Это значит, что у них не все очень хорошо и спокойно в их войске. И это мы знаем из-за того, что результаты нашего противодействия их штурмовым действиям приводят к большим потерям у них в подразделениях. И мы сейчас наблюдаем, что активность они акцентированно перенесли ближе к востоку. Даже в нашей зоне ответственности большая активность штурмовая в направлении Старомайорского, ближе все-таки к Донетчине", – отметила Гуменюк.

По ее словам, отмечается также стремление оккупантов беречь бронетехнику.

"Поэтому мы наблюдаем один штурм на Работино и семь – на Старомайорском. Это большая разница и концентрация врага. Но характерно то, что бронетехнику они пока не применяют. Они пытаются действовать в пешем порядке, используют легкомоторные транспортные средства, баги, мотоциклы. А в этом смысле означает, что техника для чего-то готовится", – отметила Гуменюк.

По ее словам, для украинской армии не является секретом количество сконцентрированной врагом техники и его резервов, которые распределены разными эшелонами из-за стремления россиян не размещать всю технику в непосредственной близости к линии фронта. Так что к лету у ВСУ есть возможности "откорректировать" планы россиян.

"Расположены они там уже долгое время и имели возможность обустроить себе места хранения техники и так далее. И именно поэтому нам важна вот эта дальнобойная работа, которая уничтожит вражеский потенциал до того, как он (враг. – Ред.) применит его в наступлении. Поэтому мы продолжаем точечную работу по глубоким тылам врага, для того, чтобы ему нечего было подтягивать себе как ресурс", – подчеркнула Гуменюк.

Напомним, накануне FT опубликовало материал с предположением, что Россия может готовить в Украине масштабное наступление на пяти направлениях. Речь идет о Донецкой, Херсонской, Луганской, Запорожской областях и Харькове.

Собеседники издания среди "украинских и западных официальных лиц" предположили, что "Россия, возможно, готовится к крупномасштабной атаке в конце весны или летом, надеясь захватить больше территорий Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей. Кремль частично оккупирует эти территории, которые Путин незаконно аннексировал в сентябре 2022 года".

Также, считают авторы материала, аппетиты Кремля могут распространяться и на Харьков – самый крупный после Киева город Украины.