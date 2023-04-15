Российские военные пытали жителей Херсона в десятках изоляторов в городе и окрестностях – Human Rights Watch

Российские террористы во время оккупации Херсона держали под стражей и пытали мирных жителей. Издевательства над украинцами длились с начала оккупации и до самого освобождения областного центра от захватчиков.

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Херсонцев держали в двух изоляторах временного содержания и временных местах содержания под стражей в здании городской администрации. Об этом сообщает международная правозащитная организация Human Rights Watch.

Для пыток мирных жителей военные преступники из России использовали также помещения сельской школы в окрестностях Херсона и ангар в аэропорту. Бывшие задержанные неоднократно сообщали о различных формах жестокого обращения, включая жестокое избиение палками и резиновыми дубинками, поражение электрическим током, угрозы смертью или увечьем. Также россияне не оказывали задержанным надлежащей медицинской помощи.

По словам старшего исследователя Human Rights Watch в Украине Юлии Горбуновой, оккупационные войска применяли ужасные пытки и другие издевательства над херсонцами в здании СИЗО и многих других местах содержания под стражей. Она подчеркнула, что ответственные за эти ужасные действия не должны остаться безнаказанными, а пострадавшие и их семьи должны получить возмещение за свои страдания.

Напомним, осенью 2022 в освобожденном Херсоне была обнаружена пыточная, где российские оккупанты издевались над украинцами. Захватчики обрисовали стены и устроили там бардак.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области российские военные преступники устроили пыточную рядом со службой выдачи паспортов РФ. А на улицах города часто появляются автомобили "военной полиции", сотрудники которой в том числе устраивают фильтрацию на блокпостах.

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