Российские военные сбросили с дрона взрывчатку на Берислав: пять раненых

В городе Берислав Херсонской области в результате вражеской атаки БЛПА 19 мая пострадали пять мирных жителей. Ранения получили две женщины и трое мужчин.

Областная военная администрация сообщила в Telegram, что трое потерпевших в результате сброса взрывчатки с вражеского дрона являются родственниками. Это 21-летний мужчина и женщины 42 и 71 лет. В медицинское учреждение они попали в состоянии средней тяжести.

Еще двое жителей Берислава после дронового обстрела обратились в больницу самостоятельно.

Это двое мужчин 59 и 70 лет. У обоих диагностировали минно-взрывные травмы и контузии. Один из потерпевших получил ранение спины. "Врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь", – заверила пресс-служба ОВА.

Глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин добавил в Facebook, что (по состоянию на 14:00 19 мая) из-за российских обстрелов временно без электричества оказались девять населенных пунктов Бериславского района.

Оккупанты повредили линию электропередач. Без света остались Суханово, Красный Яр, Костырка, Урожайное, Новорайск, Кошары, Заможное, Степное и Максима Горького.

Энергетики начнут ремонт, чтобы быстрее вернуть свет в дома, как только позволит ситуация с безопасностью.

Как писал OBOZ.UA, в течение 18 мая ВС РФ нанесли удары по более чем 10 населенным пунктам Херсонской области. Среди мирных жителей были погибшие.

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