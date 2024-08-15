Российские войска продолжают продвижение на Донбассе: в ISW проанализировали ситуацию на востоке Украины. Карта

Российская оккупационная армия продолжает атаковать вдоль всей линии фронта на востоке Украины. В ходе штурмов враг задействует пехоту и бронетехнику в попытке прорвать оборону украинских войск.

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Наиболее интенсивные бои продолжаются на Покровском направлении. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

В Харьковской области путинские войска совершили незначительное продвижение. Геолокационные кадры, опубликованные 13 августа, показывают, что оккупанты продвинулись вблизи восточного берега Травянского водохранилища к западу от Глубокого. Также россияне продвинулись к юго-востоку от населенного пункта Лукьянцы.

В Луганской области позиционные бои продолжаются вдоль линии Купянск – Сватово – Кременная, но подтвержденных изменений линии фронта не было. В Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска атаковали северо-восточнее Купянска в районе Синьковки; юго-восточнее Купянска в районе Петропавловки, Берестово, Новоосиново и Кругляковки; северо-западнее Кременной в районе Макеевки, Невского и Тернского; и юго-западнее Кременной в районе Серебрянского леса.

В Донецкой области российские войска пытаются атаковать в районе Северска. Оккупанты наступают северо-восточнее Северска в районе Белогоровки; восточнее Северска в районе Верхнекаменского; и юго-восточнее Северска в районе Спорного и Выемки.

Кроме того, на Краматорском направлении российские захватчики продолжают наступательные операции в районе Часового Яра, но никаких подтвержденных изменений на этом участке фронта за 14 августа не было.

На Торецком направлении враг продолжает наземные атаки к востоку от Торецка в районе Северного; к юго-востоку от Торецка в районе Железного; к югу от Торецка в районе Ню-Йорка; и к юго-западу от Торецка в районе Сухой Балки.

На Покровском направлении российские оккупанты продвинулись в полях к северу от Новоселовки Первой и в северо-западной части Желанного (оба к юго-востоку от Покровска). Кремлевские пропагандисты заявили, что захватчики продвинулись в полях к западу от Свиридоновки и к востоку от Гродовки и Орловки (все к востоку от Покровска) и вошли в Николаевку (к юго-востоку от Покровска и к юго-западу от Желанного). В то же время в ISW не обнаружили подтверждения этим заявлениям.

Российские войска также продолжили наземные атаки к северо-востоку от Покровска в районе Малиновки; к востоку от Покровска в районе Воздвиженки, Новоалександровки, Зеленого Поля и Елизаветовки; и юго-восточнее Покровска в районе Калиново, Водяного, Скучного и Карловки.

Напомним, ситуация на Покровском направлении остается очень напряженной. Цель российских оккупационных войск продвинуться к городам Покровск и Мирноград и захватить их.

Как сообщал OBOZ.UA, офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий рассказал, что российская оккупационная армия продолжает наступление на Покровском направлении. В последнее время враг увеличил общее количество обстрелов на этом участке фронта.

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